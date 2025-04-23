Элджей бьёт рекорды: 30 нарушений ПДД за 4 месяца

Hummer H2 рэпера Элджея продолжает пополнять коллекцию штрафов. За первые четыре месяца года автомобиль музыканта заработал 30 протоколов.
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