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Элджей бьёт рекорды: 30 нарушений ПДД за 4 месяца

Элджей бьёт рекорды: 30 нарушений ПДД за 4 месяца

Hummer H2 рэпера Элджея продолжает пополнять коллекцию штрафов. За первые четыре месяца года автомобиль музыканта заработал 30 протоколов.

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