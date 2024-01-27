Про БРИКС и паразитов.

Рауф Растов

Политика – это деятельная (то есть сопряжённая с её практическим воплощением) метафизика экономики. Другими словами, политика – это практическое инобытие духа экономики. Если экономика – это базис, то идеология – это сама по себе метафизика экономического базиса, рассматриваемого исключительно в полноформатном (общенациональном) формате. Деятельность по практическому воплощению метафизики конкретно-исторической экономики и есть политика.