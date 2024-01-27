(25 августа 2023) Объясните кто-нибудь, высокий член правительства — это что?Сегодня про политику.
Про БРИКС и паразитов.
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Рауф Растов
Политика – это деятельная (то есть сопряжённая с её практическим воплощением) метафизика экономики. Другими словами, политика – это практическое инобытие духа экономики. Если экономика – это базис, то идеология – это сама по себе метафизика экономического базиса, рассматриваемого исключительно в полноформатном (общенациональном) формате. Деятельность по практическому воплощению метафизики конкретно-исторической экономики и есть политика.
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