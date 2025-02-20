Родных красноармейца Василия Давыдова ищут, чтобы передать найденную в Карелии медаль

В Олонецком районе случайно обнаружили награду бойца Великой Отечественной. Поисковый отряд «Видлицкий рубеж» из Карелии разыскивает родственников участника Великой Отечественной войны Василия Васильевича Давыдова, чтобы передать им найденную медаль «За боевые заслуги».
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