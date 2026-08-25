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«Рубин» принимает махачкалинское «Динамо». Казанцы, ждем всех на домашнем матче!

Матч пройдет в воскресенье, 30 августа, в 20:00 на стадионе «Ак Барс Арена». «Рубин» по итогам пяти туров расположился на восьмом месте турнирной таблицы чемпионата с шестью очками.

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