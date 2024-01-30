Житель Еревана разгромил памятник детям блокадного Ленинграда. И остался без наказания

Правительство Российской Федерации --это тебе ( мне , нам ) в морду плюнули !!! Смолчишь ? Утрёшься ???! или опять озабоченность выразишь ? Народ устал ... ... .

mikhaylov4mailru

Мне давно один армянин говорил что армяне предатели а я ему не поверил а видимо зря я был не пра