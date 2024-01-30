Медвежий угол
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Медвежий угол

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Житель Еревана разгромил памятник детям блокадного Ленинграда. И остался без наказания

Житель Еревана разгромил памятник детям блокадного Ленинграда. И остался без наказания

Царьград MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS Уроженец Еревана устроил самый настоящий погром около памятника детям блокадного Ленинграда.

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Комментарии
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Валерий Светлый
и ничего не дарить
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8 час.
Boris Borisov
Правительство Российской Федерации --это тебе ( мне , нам ) в морду плюнули !!! Смолчишь ? Утрёшься ???! или опять озабоченность выразишь ? Народ устал ... ... .
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mikhaylov4mailru
Мне давно один армянин говорил что армяне предатели а я ему не поверил а видимо зря я был не пра
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