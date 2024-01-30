Житель Еревана разгромил памятник детям блокадного Ленинграда. И остался без наказания

Царьград MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS Уроженец Еревана устроил самый настоящий погром около памятника детям блокадного Ленинграда.
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