Ростислав Ищенко: Раз уж мы позволили втянуть себя в военную кампанию, то ее необходимо выигрывать

Та Украина, что нужна США и Европе, не нужна России — и это главный камень преткновения Алексей Песков Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Складывается ощущение, что переговорный процесс между Россией и США, США и Украиной, Украиной и Россией не только идет непрерывно, но и приводит к определенным результатам — скажем, украинские власти возобновили подачу электроэнергии на Запорожскую АЭС, на недавно анонсированный отвод войск из Херсона делались намеки еще в первые дни назначения на должность командующего спецоперацией Сергея Суровикина, да и многозначительные паузы в кромсании энергетической структуры незалежной тоже наводят на мысли о каких-то договоренностях.