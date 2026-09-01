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Контрафронт

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Иордания: Поздно вечером Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе Муваффак Салти (OJMS) в...

Иордания: Поздно вечером Иран выпустил баллистические ракеты по авиабазе Муваффак Салти (OJMS) в Азраке, провинция Зарка, международному аэропорту имени короля Хусейна (AQJ/OJAQ) в Акабе и авиабазе принца Хасана (OJPH) в Сафави, провинция Мафрак.

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