В Орловской области из-за атаки дронов повреждены объекты энергетической инфраструктуры

Зафиксировано частичное нарушение электроснабжения На территории Глазуновского и Свердловского районов Орловской области во время обезвреживания украинских беспилотников были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
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