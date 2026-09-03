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Царьград

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Джиган поздравил дочь на 12-летие сюрпризом из Израиля

Джиган поздравил дочь на 12-летие сюрпризом из Израиля

Рэпер Джиган, находящийся в Израиле, поздравил дочь Лею с 12-летием сюрпризом на расстоянии. После развода с Оксаной Самойловой музыкант скучает по семье, публикуя фото с детьми, что вызывает насмешки в Сети.

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