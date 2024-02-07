«Дождь как дождь». Русскоязычных жителей Калифорнии не напугал сильный шторм в Лос-Анджелесе

Это погодное явление попало в топ-3 самых мощных штормов с 1870-х годов по версии Национальной метеорологической службы СШАРусскоязычных жителей Калифорнии не напугал шторм в Лос-Анджелесе, который попал в топ-3 самых сильных с 1870-х годов по версии Национальной метеорологической службы США.