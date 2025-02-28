Предприятия Калининского округа направили в зону СВО 10 кубических метров пиломатериалов

Волотёры, жители и предприятия Калининского округа вновь приняли участие в акции «По зову сердца» и направили в зону проведения специальной военной операции очередной гуманитарный груз – это 10 кубических метров пиломатериалов и продукты питания.
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