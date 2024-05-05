Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Пасхой. Глава государства подчеркнул объединяющее начало духовных традиций в России, их помощь в воспитании милосердия и сострадания в людях.
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