10-12 мая — «Бэнкси Фест» на «Солнце Москвы»

фото: moscow-sun.ru На территории крупнейшего в Европе колеса обозрения «Солнце Москвы» 10, 11 и 12 мая впервые состоится «Бэнкси Фест» — совместный проект «Солнца Москвы» и выставки «Найти Бэнкси» в павильоне №22 на ВДНХ.