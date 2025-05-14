В Турции стартует неформальная встреча глав МИД стран НАТО

В турецкой провинции Анталья в среду стартует двухдневная неформальная встреча глав МИД стран НАТО. На официальном сайте НАТО анонсировалось, что совещание министров иностранных дел пройдет 14-15 мая в Турции.
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