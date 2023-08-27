«Интер» Месси ушел с последнего места в МЛС, выиграв в первом матче Лео в лиге

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36-летний нападающий «Интер Майами» дебютировал в чемпионате главной футбольной лиги США и Канады, выйдя на замену на 60-й минуте игры с «Нью-Йорк Ред Буллс» (2:0).