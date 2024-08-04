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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» интересен Герра из «Валенсии», к которому присматривалась «Барса». Предложат 25 млн евро и процент от перепродажи в случае срыва трансфера Галлахера

Мадридцы готовы заплатить за игрока 25 млн евро и процент от будущей продажи. Официальное предложение будет сделано в случае срыва трансфера Конора Галлахера из «Челси».

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