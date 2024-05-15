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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бушар достиг отметки 40 очков в плей-офф за 37 матчей. Только 2 защитника в истории НХЛ были быстрее – Лич и Орр

Игрок набрал 2 (1+1) балла в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (3:2, 2-2), став автором победной шайбы.

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