Страна и люди

9 588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    наполеон был не таким уж прозорливым со"своим"предсказанием,а "кто то "другой.Наверное именно поэтому, следуя совету"...«Мир содрогнется»...
  • ВераВерная
    Простому обывателю сложно разобраться в этом непростом деле. Безусловно, там есть политическая подоплёка, возможно, и...ИТАЛЬЯНСКАЯ ПАРТИ...
  • Михаил Погодин
    Что за словесный понос. Бредятина.Хитрые турки забе...

"ОЙ, ЗРЯ МЫ ИХ КОРМИМ": СКОЛЬКО "АЗОВЦЕВ"* ДЕРЖАТ В ДОНБАССЕ

"ОЙ, ЗРЯ МЫ ИХ КОРМИМ": СКОЛЬКО "АЗОВЦЕВ"* ДЕРЖАТ В ДОНБАССЕ

MFA RUSSIA/GLOBALLOOKPRESS Что делать с военными преступниками, которые совершили тяжкие преступления против мирного населения Донбасса? Они так и будут продолжать отбывать свой срок в колонии, в комфортных условиях, с трёхразовым питанием? Может быть, их, как немцев в Великую Отечественную войну, направить на стройки в Мариуполь, Волноваху, в другие города? Чтобы они трудом искупили свою вину перед жителями Донбасса? Верховный суд ДНР вынес приговор двум украинским военнослужащим, причастным к преступлениям в отношении мирного населения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх