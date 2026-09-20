В Чите 40 дней ищут тело школьника, утонувшего при спасении сверстника

"112" В Чите уже 40 дней ищут тело 15-летнего школьника, который бросился в реку спасать другого подростка и погиб.
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