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В Чите 40 дней ищут тело школьника, утонувшего при спасении сверстника

В Чите 40 дней ищут тело школьника, утонувшего при спасении сверстника

"112" В Чите уже 40 дней ищут тело 15-летнего школьника, который бросился в реку спасать другого подростка и погиб.

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