FiNE-NEWS

1 328 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Турки только этого и ждут, когда киприоты оголят свой зад.Кипр попросили по...
  • АНП
    Ага,подарите дуракам стеклянный болт.Кипр попросили по...
  • александр резников
    Нет укропам оставить плуг, борону, и лопату и все больше никакого  орудия !Должна ли Россия ...

Сахарный барьер. Почему при диабете сложно стать родителями?

Сахарный барьер. Почему при диабете сложно стать родителями?

«Сахарный диабет негативно влияет на репродуктивную систему как у мужчин, так и у женщин, однако лечение в этой сфере проводится врачами различных специальностей — мужчин обследуют, наблюдают и лечат врачи-урологи, а женщин — акушеры-гинекологи.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх