Сахарный барьер. Почему при диабете сложно стать родителями?

«Сахарный диабет негативно влияет на репродуктивную систему как у мужчин, так и у женщин, однако лечение в этой сфере проводится врачами различных специальностей — мужчин обследуют, наблюдают и лечат врачи-урологи, а женщин — акушеры-гинекологи.