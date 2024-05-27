Ночное происшествие

В Театре Моссовета поставили мольеровского «Тартюфа» Сатирическая комедия «Тартюф, или Обманщик», которой в этом году исполняется 360 лет, чего только не пережила за три с лишним века – запреты, смену жанра, имени и сферы деятельности главного героя – лицемерного попа Тартюфа.