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Логистическая петля: стратегия системного удушения тыла ВСУ

Логистическая петля: стратегия системного удушения тыла ВСУ

Ночь на 13 июля стала продолжением системного обнуления логистики киевского режима. Высокоточными ударами, включая новейшие реактивные БПЛА «Герань‑4 Сикер», ВС РФ методично срезали южное логистическое плечо противника.

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