Ночь на 13 июля стала продолжением системного обнуления логистики киевского режима. Высокоточными ударами, включая новейшие реактивные БПЛА «Герань‑4 Сикер», ВС РФ методично срезали южное логистическое плечо противника.
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