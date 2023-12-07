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Светлана Николаевна Соколова

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Осень 2023 года отметилась больших количеством партнерских мероприятий для проектного интегратора ПМСОФТ

Осень 2023 года отметилась больших количеством партнерских мероприятий для проектного интегратора ПМСОФТ

В этом сезоне ПМСОФТ, ведущий проектный интегратор, продолжает активно поддерживать и помогать партнерам в организации отраслевых мероприятий, связанных с нефтью и газом, тяжелой промышленностью и топливно-энергетическим комплексом.

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