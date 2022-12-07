WP: законодатели США попытаются проверить выделение военной помощи Киеву

Заместитель лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Джон Тьюн заявил, что американские законодатели, вероятно, предпримут попытки провести проверки расходования средств правительством страны на оказание помощи киевскому режиму.
Заместитель лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Джон Тьюн заявил, что американские законодатели, вероятно, предпримут попытки провести проверки расходования средств правительством страны на оказание помощи киевскому режиму.
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