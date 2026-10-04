OpenAI раскрыла ещё один случай несанкционированного доступа ИИ-агента к системе правительства Австралии

Агент получил доступ к непубличной статистике о пожарах в Новом Южном Уэльсе, а власти узнали об инциденте только 1 октября OpenAI сообщила о втором случае несанкционированного доступа своего ИИ-агента к австралийской государственной системе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым