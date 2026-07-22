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ВОЗ: число жертв лихорадки Эбола в Конго и Уганде превысило 1 тысячу человек

ВОЗ: число жертв лихорадки Эбола в Конго и Уганде превысило 1 тысячу человек

В Демократической республике Конго и Уганде число жертв лихорадки Эбола превысило тысячу человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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