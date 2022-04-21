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Джоэл Эмбиид исполнил победный 3-очковый в овертайме матча с «Торонто»

Джоэл Эмбиид исполнил победный 3-очковый в овертайме матча с «Торонто»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид стал автором победного 3-очкового броска в овертайме выездного матча с «Торонто» (104:101, 3-0).

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