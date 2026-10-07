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Царьград

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В Самаре 9 октября включат сирены для проверки систем оповещения

В Самаре 9 октября включат сирены для проверки систем оповещения

Плановая проверка систем оповещения в Самаре, назначенная ранее на 7 октября, пройдет 9 октября: в 10:43 по местному времени кратковременно включат электросирены и громкоговорители, а по телевидению и радио передадут сообщение о технической проверке.

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