СССР-Россия
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СССР-Россия

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Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Вот и закончилось вековое противостояние российских *западников* и *славянофилов* ... Теперь понятно - немецко-фашист...Пушкин и либералы...
  • Sergej Rodionov
    Только он молчал когда этот законопроект обсуждали в комиссии,а тут перед муниципалбными выборами решил попиаритьсяВот так надо бить...
  • Иван Иванов
    "последнего" хохла ещё не прибили....Русский Пёрл-Харбор

Пушкин и либералы- почему поэт не любил либералов и предупреждал об их опасности для России

Пушкин и либералы- почему поэт не любил либералов и предупреждал об их опасности для России

226 лет назад, 6 июня 1799 года, родился Александр Сергеевич Пушкин — «наше всё», по определению, данному еще в 1859 году Аполлоном Григорьевым.

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Комментарии
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М
Мария
Обожаю Пушкина.
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13 час.
ВА
Владимир Акулов
Вот и закончилось вековое противостояние российских *западников* и *славянофилов* ... Теперь понятно - немецко-фашистская - гитлеровская –сатанинская Европа наш извечный враг. . . Псы-рыцари лезли к нам в 1242г - и были разбиты и утоплены во льдах Чудского озера ; в 1610-1612г.г. поляки -ляхи захватили Москву ; шведы Карла 12 пришли к нам и были разбиты у Полтавы 1709г. и в Северной войне ; Наполеон в 1812г захватил Москву и получил в *пыку* в России ; англичане , Французы и примкнувшая к ним Турция напали на нас в Крымской войне 1854-55г.?.. А немцы в Первой мировой войне 1914-1918г.г. ? Захватили почти всю Украину и Крым ! И в ВОВ 41г. *западные* фашисты дошли почти до Москвы ... В каждую трудную эпоху подлый запад лезет к нам с войной , мечтая нас уничтожить , ограбить...Так что , враги -западники , вы наши извечные враги. ***** Раньше агрессию Запада враги объясняли *борьбой с коммунизмом*...Но Россия отказалась от коммунизма ...Всё равно лезут на наши территории.
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32 мин.
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