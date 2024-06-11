Создатели “Аркейн” представили полнометражный мультфильм “Пенелопа из Спа...

Создатели “Аркейн” представили полнометражный мультфильм “Пенелопа из Спарты”Студия Fortiche Production представила сегодня на анимационном фестивале в Анси свой следующий проект – научно-фантастический анимационный фильм “Пенелопа из Спарты”, действие которого разворачивается в мире, вдохновленном греческой мифологией.