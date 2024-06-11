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Создатели “Аркейн” представили полнометражный мультфильм “Пенелопа из Спа...

Создатели “Аркейн” представили полнометражный мультфильм “Пенелопа из Спа...

Создатели “Аркейн” представили полнометражный мультфильм “Пенелопа из Спарты”Студия Fortiche Production представила сегодня на анимационном фестивале в Анси свой следующий проект – научно-фантастический анимационный фильм “Пенелопа из Спарты”, действие которого разворачивается в мире, вдохновленном греческой мифологией.

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