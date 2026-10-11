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«Динамо-Карелии» будет отыгрываться сегодня за проигрыш в первом матче против ФК «Псков»

В минувшую субботу состоялась первая игра клубов. Карелы начали уверенно. Благодаря голам Даниила Лорви и Матвея Солодовниченко мы вели 2:0 и контролировали ход игры.

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