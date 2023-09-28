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Выступления сбежавших из России артистов массово отменяют за границей

Выступления сбежавших из России артистов массово отменяют за границей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА После начла специальной военной операции отечественный звезды разделились на два неравных лагеря.

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