Дело возбуждено по факту гибели мужчины из-за падения дерева в Петербурге

t.me/ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в результате падения дерева на Крестовском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии