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Проекция «Журавли» появилась на здании Crocus City Hall в память о погибших

Проекция «Журавли» появилась на здании Crocus City Hall в память о погибших

РИАМО - 24 мар. Воскресенье объявлен в России днем общенационального траура. Сегодня на здании концертного зала Crocus City Hall в Красногорске появилась проекция «Журавли» в память о погибших в результате теракта.

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