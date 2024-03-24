Проекция «Журавли» появилась на здании Crocus City Hall в память о погибших

РИАМО - 24 мар. Воскресенье объявлен в России днем общенационального траура. Сегодня на здании концертного зала Crocus City Hall в Красногорске появилась проекция «Журавли» в память о погибших в результате теракта.
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