ГУМЧС: в Омске произошел пожар в здании площадью 1700 кв метров

В Омске произошел крупный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал ГУМЧС по региону. По данным ведомства, в ночь на четверг, 5 сентября, загорелось производственное здание и прилегающий к нему склад ангарного типа.
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