Politico: ЕС, США и Россия провели переговоры до начала операции в Карабахе

Высшие должностные лица США, Евросоюза и России провели в Стамбуле тайные переговоры касательно конфликта в Нагоном Карабахе до начала в регионе антитеррористической операции Азербайджана, встреча состоялась 17 сентября.
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