Названа роль дрона «Альбатрос» в отражении атак ВСУ на границу

Разработчик: БПЛА «Альбатрос» наводили авиацию при отражении атак ВСУ на границу Разведывательные беспилотники «Альбатрос М5» наводили тактическую авиацию и артиллерию при отражении попыток групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать границу в Белгородской области.
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