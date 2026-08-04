Чаллыда яңа төзелүче йортлар Казанга караганда тизрәк кыйммәтләнә

Чаллы беренчел торак базарында бәяләр иң тиз үсүче Россия шәһәрләре арасына керде. «Мир квартир» федераль порталы мәгълүматлары буенча, июльдә яңа төзелештәге фатирның уртача бәясе 9,7 процентка арткан һәм 9,5 млн сумга җиткән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии