НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Чаллыда яңа төзелүче йортлар Казанга караганда тизрәк кыйммәтләнә

Чаллы беренчел торак базарында бәяләр иң тиз үсүче Россия шәһәрләре арасына керде. «Мир квартир» федераль порталы мәгълүматлары буенча, июльдә яңа төзелештәге фатирның уртача бәясе 9,7 процентка арткан һәм 9,5 млн сумга җиткән.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии