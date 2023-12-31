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Лавров гарантировал возмездие каждому преступнику киевского режима

Лавров гарантировал возмездие каждому преступнику киевского режима

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил справедливым возмездием всем преступникам киевского режима, в числе которых, члены радикальных националистических объединений и наёмники, представители военного и политического руководства страны.

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