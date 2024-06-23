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Давыдов дал совет Морису перед 7-й игрой финала: «Изучить конспекты великого Юрзинова. В «Динамо» до сих пор вспоминают установку «играем в жопошный хоккей». Это значит действуем осторожно»

В седьмом матче серии «Флорида» дома сыграет с «Эдмонтоном». – Как вам финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли? – Не могу понять «Флориду».

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