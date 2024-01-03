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Патриот Тарзан поддержал Микки Рурка, который намерен собрать деньги для Украины

Патриот Тарзан поддержал Микки Рурка, который намерен собрать деньги для Украины

Микки РуркГолливудский актер Микки Рурк принял решение помочь городам Украины, пораженным “российскими обстрелами”.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Ишак облезлый .
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15 час.
Zoia Goldshtab
Бендер З.- БРАВИССИМО!!!!!!!
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14 час.

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