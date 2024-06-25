В Актау закроют одну полосу дороги между 31А и 32А микрорайонами

Об этом сообщили в пресс-службе акимата города Актау, передает inAktau.kz. В Актау ведется средний ремонт автомобильной дороги от здания «Кеден» 31А микрорайона до торгового центра «Байтерек» 27А микрорайона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии