Раньше не могли, а сегодня смогли. Наши ювелирно "демонтировали" мост, причём с первой попытки

Наши ребята Красавчики! Здоровья от всем вам и успехов! Бейте всех подряд- и свинопасов, и лягушатников, всех кто морду сунет на границу/ бейте всех! Пусть сидят дома, а не шляются по Европе в поисках приключений на пятую точку.

леонид рыбаков

ОБ ЭТОМ С ПЕРВОГО ДНЯ ГОВОРИЛИ а то на какой то договорняк походило .Оружие завозят а ж.д ... мосты ...аэропорты не трогали .ЭТО ЧТО И КАК так еще и газом снабжали что бы заводы работали КАК ЭТО НАЗВАТЬ...... ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ