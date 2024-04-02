Юрий Кот Не надо шапкозакидательства. Французы с чехами вот-вот войдут на Украину Юра Котенок, с которым меня часто путают нерадивые журналисты (особенно на Украине — настолько, что даже когда Юру ранило, некролог писали на меня), пишет очень важные вещи насчёт появления иностранных легионов на Украине: "1.
Раньше не могли, а сегодня смогли. Наши ювелирно "демонтировали" мост, причём с первой попытки
Комментарии
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ninikooo Митусова
Наши ребята Красавчики! Здоровья от всем вам и успехов! Бейте всех подряд- и свинопасов, и лягушатников, всех кто морду сунет на границу/ бейте всех! Пусть сидят дома, а не шляются по Европе в поисках приключений на пятую точку.
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3 час.
Кошмар
100 000 максимум на 3 месяца хватит.
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1 час.
леонид рыбаков
ОБ ЭТОМ С ПЕРВОГО ДНЯ ГОВОРИЛИ а то на какой то договорняк походило .Оружие завозят а ж.д ... мосты ...аэропорты не трогали .ЭТО ЧТО И КАК так еще и газом снабжали что бы заводы работали КАК ЭТО НАЗВАТЬ...... ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ
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35 мин.
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