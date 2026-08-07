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Аргентинская ассоциация поддержала Инфантино: «Стоит подчеркнуть признание ошибок и извинения за проект, породивший неопределенность»

Ассоциация футбола Аргентины (АФА} выразила поддержку президенту ФИФА Джанни Инфантино. Ранее глава Международной федерации футбола извинился за план продажи прав на ЧМ, от которого пришлось отказаться.

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