В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp для Android появится функция обмена аудио во время видеозвонков В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая позволит пользователям устройств на базе Android просматривать видео и слушать музыку вместе с собеседниками во время демонстрации экрана в рамках видеозвонков.