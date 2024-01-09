Космическое фото недели: новейшие снимки Ио, где вечно извергаются вулканы

Снимок спутника Юпитера сделал космический аппарат «Юнона». Космический корабль «Юнона» сделал самые подробные и близкие снимки Ио с тех пор, как аппарат «Галилео» пролетал около этого спутника Юпитера в 2001 году.
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