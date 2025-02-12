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Российские войска освободили большую часть села Запорожье на западе ДНР

Российские войска освободили большую часть села Запорожье на западе ДНР ВС РФ добились серьезного успеха в боевых действиях в междуречье Солёной и Волчьей в ДНР.

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