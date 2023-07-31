Театр абсурда

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"Не получилось". Как депутаты хотели урезать себе зарплату до средней по стране

"Не получилось". Как депутаты хотели урезать себе зарплату до средней по стране

Ну вот и закончился очередной рабочий сезон для депутатов нашей Госдумы. И они с чистой совестью отправились отдыхать и восстанавливать силы на свои законные подмосковные 6 соток.

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