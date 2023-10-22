Функция в iPhone 15 вновь спасла жизни участникам страшной аварии

Смартфон автоматически вызвал службу спасения при ударе и проинформировал родственников.В Соединенных Штатах владелец iPhone 15 рассказал, как функция Apple Crash Detection, спасла жизни его и других участников страшной аварии.
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