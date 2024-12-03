Юрист перечислила категории пенсионеров с индексацией пенсии в 2025 году

В 2025 году пройдут две крупные индексации пенсий, которые коснутся некоторых категорий пенсионеров. Об этом 3 декабря рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в интервью агентству «Прайм».