Юрист перечислила категории пенсионеров с индексацией пенсии в 2025 году

В 2025 году пройдут две крупные индексации пенсий, которые коснутся некоторых категорий пенсионеров. Об этом 3 декабря рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева в интервью агентству «Прайм».
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